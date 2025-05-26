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За какими медицинскими услугами обращаются иностранные граждане в Беларуси
В "Актуальном интервью" замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Инна Солдатенко рассказала, жители каких стран приезжают на лечение в Беларусь.
Инна Солдатенко:
"Несмотря на санкции, которые вводят против Беларуси некоторые страны, экспорт медицинских услуг прирастает. По сравнению с 2024 годом наблюдается плюс 10 % к общему объему экспорта. На сегодняшний момент насчитывается уже более 140 стран, представители которых приезжают лечиться. Большинство пациентов - из Российской Федерации. Но были также люди из Японии, Нидерландов, Франции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии".
Более того, эти пациенты в Беларуси обслуживались неоднократно, а это является самым лучшим показателем качества, если человек возвращается за оказанием медицинской услуги. Что касается экспортного потенциала, то он большой у Республики Беларусь. Большая доля в экспорте медицинских услуг составляет бьюти-сфера, оказание услуг по совершенствованию внешности (пластическая хирургия, стоматология).