За какими медицинскими услугами обращаются иностранные граждане в Беларуси

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В "Актуальном интервью" замдиректора РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н. Александрова Инна Солдатенко рассказала, жители каких стран приезжают на лечение в Беларусь.

Инна Солдатенко:

"Несмотря на санкции, которые вводят против Беларуси некоторые страны, экспорт медицинских услуг прирастает. По сравнению с 2024 годом наблюдается плюс 10 % к общему объему экспорта. На сегодняшний момент насчитывается уже более 140 стран, представители которых приезжают лечиться. Большинство пациентов - из Российской Федерации. Но были также люди из Японии, Нидерландов, Франции, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии".