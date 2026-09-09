У Мінску прайшлі дыпламатычныя кансультацыі Беларусі і РФ па сітуацыі вакол Украіны
Аўтар:Рэдакцыя news.by
9 верасня ў Мінску адбыўся чарговы раўнд беларуска-расійскіх кансультацый паміж МЗС па ўкраінскай праблематыцы на ўзроўні кіраўнікоў структурных падраздзяленняў, паведамілі ў прэс-службе МЗС Беларусі.
Удзельнікі сустрэчы надалі асаблівую ўвагу перспектывам палітыка-дыпламатычнага ўрэгулявання ўкраінскага крызісу, а таксама ўзаемадзеянню на міжнародных пляцоўках і гуманітарным пытанням.
Разгледжаны актуальныя пытанні супрацоўніцтва паміж знешнепалітычнымі ведамствамі Беларусі і Расіі, асобныя аспекты інтэграцыйнага парадку дня, уключаючы графік будучых мерапрыемстваў.