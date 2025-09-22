У Мінску ў 2025 годзе ўжо ўвялі ў эксплуатацыю каля 370 тыс. кв. м жылля

У Мінску ў 2025 годзе ўведзена ў эксплуатацыю каля 370 тыс. кв. м жылля. Гэта больш за палову ад запланаванага аб'ёму.

Зараз у сталіцы будуецца больш як 90 шматпавярховак. Усяго ж ўзвядуць больш як 700 тыс. кв. м. З іх - каля 80 тыс. для грамадзян, якія маюць патрэбу ў паляпшэнні жыллёвых умоў.