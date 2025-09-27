3.64 BYN
У Мінску завяршыўся Тыдзень спорту і здароўя
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У сталіцы скончыўся Тыдзень спорту і турызму. На працягу некалькіх дзён у Мінску праходзілі майстар-класы, квізы, прэзентацыі, сустрэчы з вядомымі спартсменамі, а таксама маштабныя спартыўныя спаборніцтвы.
Напрыклад, "Кросавы біятлон" на лыжаролернай трасе "Дражня", які аб'яднаў 9 раёнаў сталіцы. Таксама змагаліся каманды школьнікаў, іх задача - бег 1 км, стральба з вінтоўкі.
Тыдзень спорту і здароўя - гэта сапраўдны спартыўны форум, дзе кожны змог адчуць сябе чэмпіёнам.