3.64 BYN
3.04 BYN
3.57 BYN
Пераход на зімовы перыяд: 30 верасня ў Мінску завершыцца сезон фантанаў
Аўтар:Рэдакцыя news.by
Сезон фантанаў у Мінску завершыцца 30 верасня. Пасля спецыялісты прыступяць да кансервацыі штучных гейзераў. Падземныя працы будуць весціся да канца снежня.
У беларускай сталіцы ўсяго 38 фантанаў. Самы вялікі - ля Тэатра оперы і балета, а фантан-доўгажыхар - "Хлопчык з лебедзем", які знаходзіцца ў Аляксандраўскім скверы - яму больш як 150 гадоў.
Таксама завяршаецца і сезон атракцыёнаў, 28 верасня пройдуць апошнія запускі ў парках Уга Чавеса, Чалюскінцаў і 900-годдзя Мінска, а вось Цэнтральны дзіцячы парк будзе чакаць наведвальнікаў да канца кастрычніка.