Стратэгіі да 2035 года: у Мінску абмяркоўваюць будучыню эканамічнага супрацоўніцтва ў СНД
Аўтар:Юлія Алфёрава
У Мінску стартавала пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў краін СНД
У Мінску стартавала пасяджэнне Савета кіраўнікоў урадаў краін Садружнасці Незалежных Дзяржаў (СНД), якое абяцае стаць важнай падзеяй для ўмацавання гандлёва-эканамічных і навукова-тэхнічных сувязяў паміж краінамі-ўдзельніцамі.
Пляцоўка гатова, зона для сумеснага фатаграфавання кіраўнікоў урадаў ужо чакае высокіх гасцей, а парадак пасяджэння ўключае больш за дзясятак ключавых пытанняў. Асноўная ўвага будзе нададзена эканамічнаму і навукова-тэхнічнаму развіццю Садружнасці да 2030 і 2035 гадоў (падрабязнасці ў відэа).