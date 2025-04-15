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720 аварий с начала года: в Беларуси участились ДТП с дикими животными
В Беларуси участились ДТП с дикими животными - водителей призывают быть осторожными на дорогах.
По данным ГАИ, с начала года зарегистрировано 720 аварий с участием охотничьих животных, в которых погибли 735 особей. В основном это лоси, косули и кабаны.
Специалисты БООР обращают внимание, что с приходом весеннего потепления активность копытных увеличивается, поэтому в ближайшее время животных на дороге может стать больше.