720 аварий с начала года: в Беларуси участились ДТП с дикими животными

В Беларуси участились ДТП с дикими животными - водителей призывают быть осторожными на дорогах.

По данным ГАИ, с начала года зарегистрировано 720 аварий с участием охотничьих животных, в которых погибли 735 особей. В основном это лоси, косули и кабаны.