Готовимся к 3 Июля. Для белорусского народа День Независимости - не просто государственный праздник, это день, в котором соединены гордость и боль, память и надежда, трагедия войны и величие победы. Об этом заявил посол Беларуси в Китае Александр Червяков в преддверии главного праздника страны на торжественном приеме в Пекине.

На торжественный прием были приглашены дипломаты разных стран, представители секретариата ШОС, экспертного и медийного сообщества. Беларусь знает цену независимости, акцентировал глава дипмиссии в Китае Александр Червяков.

В современном мире вновь возникают попытки переписать историю, исказить итоги Второй мировой войны, а освободителей представить оккупантами. Однако историческая память не может и не должна зависеть от политической конъюнктуры.

Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:

"Народ, знающий цену войны, прежде всего дорожит миром. Именно поэтому Беларусь всегда выступала и будет выступать за мир, справедливость, уважение суверенитета и право каждого народа самостоятельно определять свой путь. В этом нам глубоко понятна и близка роль китайского народа, понесшего огромные жертвы в борьбе против японского милитаризма. Нас объединяет твердое убеждение, что историческая правда не может быть предметом торга. Мы понимаем друг друга не только на языке дипломатии и экономики. Мы понимаем друг друга через уважение к истории, через верность памяти, через стремление к справедливому и безопасному миру".

Торжественный прием по случаю Дня Независимости Беларуси состоялся в Пекине news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084d36d5-2710-4ce0-b102-5847970435a9/conversions/39909206-8f48-4bff-8c06-b71cced7c5b4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084d36d5-2710-4ce0-b102-5847970435a9/conversions/39909206-8f48-4bff-8c06-b71cced7c5b4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084d36d5-2710-4ce0-b102-5847970435a9/conversions/39909206-8f48-4bff-8c06-b71cced7c5b4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/084d36d5-2710-4ce0-b102-5847970435a9/conversions/39909206-8f48-4bff-8c06-b71cced7c5b4-xl-___webp_1920.webp 1920w

Курс на выстраивание стратегических отношений с Китаем, пожалуй, еще один ключевой посыл, прозвучавший на торжественном приеме. Страны имеют качественный политический диалог, наращивают товарооборот. Сейчас акцентируют внимание на промышленной кооперации, а буквально на следующей неделе пройдет I Форум регионов Беларуси и Китая. Наша страна уверенно следует по избранному пути развития, который соответствует национальным реалиям страны.

Лю Бинь, помощник министра иностранных дел Китая:

"Как добрые друзья и хорошие партнеры, китайская сторона искренне рада достижениям Беларуси в различных сферах государственного строительства и твердо убеждена, что трудолюбивый и талантливый белорусский народ непременно создаст для своей страны еще более прекрасное будущее. Дружба между Китаем и Беларусью имеет глубокие исторические корни и крепнет день ото дня. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения совершили скачок в развитии, а сотрудничество во всех областях вышло на скоростную трассу высококачественного и всестороннего развития".