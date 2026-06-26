3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Торжественный прием по случаю Дня Независимости Беларуси состоялся в Пекине
Готовимся к 3 Июля. Для белорусского народа День Независимости - не просто государственный праздник, это день, в котором соединены гордость и боль, память и надежда, трагедия войны и величие победы. Об этом заявил посол Беларуси в Китае Александр Червяков в преддверии главного праздника страны на торжественном приеме в Пекине.
На торжественный прием были приглашены дипломаты разных стран, представители секретариата ШОС, экспертного и медийного сообщества. Беларусь знает цену независимости, акцентировал глава дипмиссии в Китае Александр Червяков.
В современном мире вновь возникают попытки переписать историю, исказить итоги Второй мировой войны, а освободителей представить оккупантами. Однако историческая память не может и не должна зависеть от политической конъюнктуры.
Александр Червяков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае:
"Народ, знающий цену войны, прежде всего дорожит миром. Именно поэтому Беларусь всегда выступала и будет выступать за мир, справедливость, уважение суверенитета и право каждого народа самостоятельно определять свой путь. В этом нам глубоко понятна и близка роль китайского народа, понесшего огромные жертвы в борьбе против японского милитаризма. Нас объединяет твердое убеждение, что историческая правда не может быть предметом торга. Мы понимаем друг друга не только на языке дипломатии и экономики. Мы понимаем друг друга через уважение к истории, через верность памяти, через стремление к справедливому и безопасному миру".
Курс на выстраивание стратегических отношений с Китаем, пожалуй, еще один ключевой посыл, прозвучавший на торжественном приеме. Страны имеют качественный политический диалог, наращивают товарооборот. Сейчас акцентируют внимание на промышленной кооперации, а буквально на следующей неделе пройдет I Форум регионов Беларуси и Китая. Наша страна уверенно следует по избранному пути развития, который соответствует национальным реалиям страны.
Лю Бинь, помощник министра иностранных дел Китая:
"Как добрые друзья и хорошие партнеры, китайская сторона искренне рада достижениям Беларуси в различных сферах государственного строительства и твердо убеждена, что трудолюбивый и талантливый белорусский народ непременно создаст для своей страны еще более прекрасное будущее. Дружба между Китаем и Беларусью имеет глубокие исторические корни и крепнет день ото дня. Под стратегическим руководством Председателя Си Цзиньпина и Президента Александра Лукашенко китайско-белорусские отношения совершили скачок в развитии, а сотрудничество во всех областях вышло на скоростную трассу высококачественного и всестороннего развития".
Наравне с экономическим взаимодействием Беларуси и Китая сегодня крепнут образовательные, культурные и туристические связи. Особое значение приобретает информационное взаимодействие. На торжественном приеме отмечено, что важным шагом к прямому медиадиалогу стало открытие представительства Белтелерадиокомпании в Китае.