Жара и грозы - лето продолжает испытывать белорусов погодными контрастами

От мощных ливней до экстремального пекла. Белорусское лето продолжает испытывать нас на прочность своими погодными контрастами. На смену грозам в страну пришел активный южный циклон, который принес с собой аномальную жару. Синоптики уже объявили максимальный красный уровень опасности. Сложнее всего приходится жителям южных регионов Беларуси, где столбики термометров взлетели до рекордных 38 градусов. В стороне не осталась и Европа, где сейчас фиксируют абсолютные температурные рекорды - местами до плюс 45. Количество погибших на западе зашкаливает, кажется, такого не было уже очень давно.

О таком летнем сезоне белорусы могли лишь мечтать. Необходимости лететь в южную страну нет. Погодная картина - свыше 30 градусов по всей республике. В этот период выбираются на пляж, кто-то предпочитает лесной отдых, еще один вариант - вовсе остаться дома.

Под круглосуточным мониторингом свыше 500 официальных пляжей. Специалисты МЧС и ОСВОД следят не только за теми, кто отдыхает на суше, но и в воде. Более 40 человек утонули с начала купального сезона, из них 5 детей. Спасены 22.

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b80aceee-f3eb-42a8-969d-5773dc7374ef/conversions/4cd13754-7edb-4ab3-835c-fbceb72cad8e-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b80aceee-f3eb-42a8-969d-5773dc7374ef/conversions/4cd13754-7edb-4ab3-835c-fbceb72cad8e-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b80aceee-f3eb-42a8-969d-5773dc7374ef/conversions/4cd13754-7edb-4ab3-835c-fbceb72cad8e-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b80aceee-f3eb-42a8-969d-5773dc7374ef/conversions/4cd13754-7edb-4ab3-835c-fbceb72cad8e-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:

"Настоятельно рекомендуем отдыхать только в разрешенных местах для купания. На таких пляжах дежурят спасатели ОСВОД. Периодически усиливают территории группами спасения на водах, работниками МЧС".

Матрос-спасатель спасательного поста пляжа № 2 Заславского водохранилища Андрей Мачахин рассказал один случай: "Мальчик заплыл слишком далеко, но мама была рядом. И когда он не ощутил под собой дно, у него началась, наверное, паника. Результат был налицо, отреагировали".

Матрос-спасатель спасательного поста пляжа № 2 Заславского водохранилища Андрей Мачахин news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a336342-32d5-494e-a4fe-93541d0dc2c4/conversions/304dfce6-d4da-4f1e-bcb9-f05008a9e5f9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a336342-32d5-494e-a4fe-93541d0dc2c4/conversions/304dfce6-d4da-4f1e-bcb9-f05008a9e5f9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a336342-32d5-494e-a4fe-93541d0dc2c4/conversions/304dfce6-d4da-4f1e-bcb9-f05008a9e5f9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/4a336342-32d5-494e-a4fe-93541d0dc2c4/conversions/304dfce6-d4da-4f1e-bcb9-f05008a9e5f9-xl-___webp_1920.webp 1920w

С приходом аномально жаркой погоды контроль усилила и лесная охрана, ведь основной причиной возгораний остается человеческий фактор. С начала года зафиксировано более 430 лесных пожаров, что практически на 20 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.

Официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси Ольга Мельченко отметила, что причиной возгораний может быть приготовление пищи на мангалах и любых других приспособлениях. "И, конечно, мы рекомендуем в принципе делать это в специально отведенных для этого местах. Также важно изучить карту запретов и ограничений посещения лесов", - обратила внимание она.

В Европе выросло число жертв аномальной жары

жара в Европе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b107eff1-e2b1-444b-a1f3-1d9a43f01af7/conversions/3eefdc72-3986-4d74-aa63-4ad4dc075ce3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b107eff1-e2b1-444b-a1f3-1d9a43f01af7/conversions/3eefdc72-3986-4d74-aa63-4ad4dc075ce3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b107eff1-e2b1-444b-a1f3-1d9a43f01af7/conversions/3eefdc72-3986-4d74-aa63-4ad4dc075ce3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b107eff1-e2b1-444b-a1f3-1d9a43f01af7/conversions/3eefdc72-3986-4d74-aa63-4ad4dc075ce3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Горячо не только в Беларуси. Волна тепла накрыла и Европу. Плюс 45 градусов - абсолютный рекорд за всю историю климатических наблюдений. На этом фоне резко выросло количество смертей и обращений за медицинской помощью. Более 40 человек утонули, пытаясь спастись от зноя во Франции. Около 325 фактов гибели в Испании.

девушки под зонтиков в Париже news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5abec08-1e98-4d29-a435-71ec561b05d1/conversions/03461d8e-4add-4910-b646-ac5ff6949833-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5abec08-1e98-4d29-a435-71ec561b05d1/conversions/03461d8e-4add-4910-b646-ac5ff6949833-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5abec08-1e98-4d29-a435-71ec561b05d1/conversions/03461d8e-4add-4910-b646-ac5ff6949833-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e5abec08-1e98-4d29-a435-71ec561b05d1/conversions/03461d8e-4add-4910-b646-ac5ff6949833-xl-___webp_1920.webp 1920w

Массово закрываются школы, детские сады, люди скупают вентиляторы и кондиционеры. Но в Британии посмотрели на проблему в антигуманном ключе. В условиях этого смертоносного пекла британские чиновники в рамках экологической программы начали фактически запрещать кондиционеры, требуя от жителей демонтировать внешние охлаждающие блоки.

Погодная картина Беларуси - в выходные красный уровень опасности

С начала летнего сезона белорусы уже пережили ливни, грозы, из-за чего пострадали автомобили и многочисленные постройки. Сейчас же аномальная жара плюс 38 градусов в южном регионе, плюс 32 - в центральном и до плюс 30 на севере страны.

Жара опасна и для здоровья людей. В первую очередь в группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела и те, у кого сахарный диабет, а также пожилые люди. Особого внимания требуют дети.

Руфина Галлямова, заведующая отделением детской клинической поликлиники № 3 города Минска:

"Первая помощь при солнечном ожоге - необходимо переместиться в более прохладное место. Охладить кожу прохладной водой в течение 10-15 минут. В жаркую погоду очень важно соблюдать водный режим".