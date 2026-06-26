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Жара и грозы - лето продолжает испытывать белорусов погодными контрастами
От мощных ливней до экстремального пекла. Белорусское лето продолжает испытывать нас на прочность своими погодными контрастами. На смену грозам в страну пришел активный южный циклон, который принес с собой аномальную жару. Синоптики уже объявили максимальный красный уровень опасности. Сложнее всего приходится жителям южных регионов Беларуси, где столбики термометров взлетели до рекордных 38 градусов. В стороне не осталась и Европа, где сейчас фиксируют абсолютные температурные рекорды - местами до плюс 45. Количество погибших на западе зашкаливает, кажется, такого не было уже очень давно.
О таком летнем сезоне белорусы могли лишь мечтать. Необходимости лететь в южную страну нет. Погодная картина - свыше 30 градусов по всей республике. В этот период выбираются на пляж, кто-то предпочитает лесной отдых, еще один вариант - вовсе остаться дома.
Под круглосуточным мониторингом свыше 500 официальных пляжей. Специалисты МЧС и ОСВОД следят не только за теми, кто отдыхает на суше, но и в воде. Более 40 человек утонули с начала купального сезона, из них 5 детей. Спасены 22.
Ольга Мельченко, официальный представитель Минского городского управления МЧС:
"Настоятельно рекомендуем отдыхать только в разрешенных местах для купания. На таких пляжах дежурят спасатели ОСВОД. Периодически усиливают территории группами спасения на водах, работниками МЧС".
Матрос-спасатель спасательного поста пляжа № 2 Заславского водохранилища Андрей Мачахин рассказал один случай: "Мальчик заплыл слишком далеко, но мама была рядом. И когда он не ощутил под собой дно, у него началась, наверное, паника. Результат был налицо, отреагировали".
С приходом аномально жаркой погоды контроль усилила и лесная охрана, ведь основной причиной возгораний остается человеческий фактор. С начала года зафиксировано более 430 лесных пожаров, что практически на 20 % меньше в сравнении с аналогичным периодом 2025 года.
Официальный представитель Минского городского управления МЧС Беларуси Ольга Мельченко отметила, что причиной возгораний может быть приготовление пищи на мангалах и любых других приспособлениях. "И, конечно, мы рекомендуем в принципе делать это в специально отведенных для этого местах. Также важно изучить карту запретов и ограничений посещения лесов", - обратила внимание она.
В Европе выросло число жертв аномальной жары
Горячо не только в Беларуси. Волна тепла накрыла и Европу. Плюс 45 градусов - абсолютный рекорд за всю историю климатических наблюдений. На этом фоне резко выросло количество смертей и обращений за медицинской помощью. Более 40 человек утонули, пытаясь спастись от зноя во Франции. Около 325 фактов гибели в Испании.
Массово закрываются школы, детские сады, люди скупают вентиляторы и кондиционеры. Но в Британии посмотрели на проблему в антигуманном ключе. В условиях этого смертоносного пекла британские чиновники в рамках экологической программы начали фактически запрещать кондиционеры, требуя от жителей демонтировать внешние охлаждающие блоки.
Погодная картина Беларуси - в выходные красный уровень опасности
С начала летнего сезона белорусы уже пережили ливни, грозы, из-за чего пострадали автомобили и многочисленные постройки. Сейчас же аномальная жара плюс 38 градусов в южном регионе, плюс 32 - в центральном и до плюс 30 на севере страны.
Жара опасна и для здоровья людей. В первую очередь в группе риска пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с избыточной массой тела и те, у кого сахарный диабет, а также пожилые люди. Особого внимания требуют дети.
Руфина Галлямова, заведующая отделением детской клинической поликлиники № 3 города Минска:
"Первая помощь при солнечном ожоге - необходимо переместиться в более прохладное место. Охладить кожу прохладной водой в течение 10-15 минут. В жаркую погоду очень важно соблюдать водный режим".
Погодные сюрпризы в Беларуси на этом не заканчиваются. Синоптики уже предупреждают о возможных грозах и ливнях, поэтому крем для загара и зонт лучше держать где-то рядом.