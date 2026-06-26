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Интенсивные контакты - Минск и Пекин обсудили дальнейшее сотрудничество
Беларусь и Китай продолжают планомерно укреплять стратегическое партнерство. Детали совместных инициатив обсудили на встрече первый заместитель главы Администрации Президента Владимир Перцов с заместителем секретаря Рабочего комитета центральных и государственных органов Китая Ван Айвэнем.
Владимир Перцов, первый заместитель главы Администрации Президента:
"На международных площадках наши страны последовательно продвигают развитие полицентричного мирового порядка, выступают против применения силы в международных вопросах, подчеркивают необходимость сотрудничества всех, без исключения, стран в решении глобальных проблем. Наши страны последовательно движутся по пути сопряжения стратегии развития. Важно, что это взаимодействие построено на глубоком единстве взглядов, уважении к истории и традициям наших государств. Администрация Президента Республики Беларусь вместе с китайскими коллегами из международного отдела ЦК готова держать процессы белорусско-китайского взаимодействия на особом контроле, чтобы обеспечить максимальный эффект от нашей совместной работы".
Сотрудничество в микроэлектронике, машиностроении, а также взаимный обмен по линии образования 26 июня обсудили в парламенте.
"В июне этого года состоялось третье онлайн-заседание Комитета высокого уровня по сотрудничеству между парламентами наших стран. Это важное направление взаимодействия между законодательными органами. В результате мы получаем проекты, направленные на улучшение экономического благополучия наших граждан и защиту суверенитета и независимости", - отметил заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси Вадим Ипатов.
Отношения Беларуси и Китая - образец взаимного уважения, заявил секретарь рабочего комитета по проверке дисциплины и надзору центральных и государственных органов КНР на встрече с председателем Комитета государственного контроля Беларуси. Как подчеркнул высокий гость из Поднебесной, под руководством Александра Лукашенко и Си Цзиньпина двусторонние отношения совершили скачок и вступают в наилучший период в истории. Несмотря на изменения международной обстановки, Китай и Беларусь постоянно оказывают друг другу верную поддержку.
И эта поддержка в том числе и о ценностях, которые нас объединяют. Книжный дом открыли 26 июня при Центральном комитете Компартии Беларуси. В торжественной церемонии приняли участие представители Центрального комитета Компартии Китая. Стороны выразили уверенность, что книжный центр станет важной площадкой для углубления обмена опытом государственного управления и укрепления взаимопонимания между двумя народами.