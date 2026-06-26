От конкуренции к совместному продукту: запущена маркировка "товар Союзного государства"

Высокий уровень личного общения президентов Беларуси и России задает основной вектор и темп союзной интеграции. Две страны продолжают системную и планомерную работу по укреплению экономики. И в этом большом деле ключевую роль отводят регионам. Именно они делают Союзное государство более жизнеспособным и устойчивым к внешним шокам. В этом убежден Александр Лукашенко. До встречи на Валдае президенты двух стран по традиции по видеосвязи обратились к участникам Форума регионов Беларуси и России.

26 июня - главный день форума. В Минске и столичной области обсуждают будущие общие проекты в бизнесе, промышленности, науке, гуманитарной сфере. Уже 13 лет Форум регионов подтверждает реноме одной из самых масштабных созидательных инициатив двух стран. Здесь рождались союзные планы, заключались контракты и соглашения на миллионы долларов. Регионы всегда подстегивали взаимную торговлю и кооперацию стран. И вот союзники снова говорят об очередных рекордах.

Не вместо, а вместе! Пожалуй, прошли те времена, когда белорусский и российский промышленник были конкурентами. Уже сегодня есть полное понимание: делать нужный продукт сообща куда продуктивнее для союзной экономики. А если придать ему еще и соответствующий статус - "товар Союзного государства", можно получить субсидии и преимущества при госзакупках. А это крепкое финансовое плечо и приоритетный доступ на огромный союзный рынок.

Валерий Иванкович, генеральный директор ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "Белавтомаз":

"Здесь комплектующие используются в соотношении 50 на 50. Металл российский, а электрическая база электробуса - это совместная разработка с компанией Telma. Батареи, ячейки и инвертор также создаются совместно. Однако работа и компонентная база - сиденья, шины и автокомпоненты - это белорусская часть. Поэтому продукт является совместным".

Первые союзные товары. Теперь официально. Новый низкопольный МАЗ - электробус-гармошка обещает 240 км пути без подзарядки. И флагманский 136-тонный БЕЛАЗ с долей мирового рынка до 70 %. Вот так Беларусь и Россия на Форуме регионов фактически запустили программу маркировки совместной промышленной продукции. На двоих Минску и Москве в каждый такой товар нужно вложиться как минимум на 50 %. Как техника и технологии объединяют наши рынки, в дни форума демонстрирует большая выставочная площадка - мастхэв и для спикеров парламентов, и губернаторов, и многочисленных гостей.

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb50e2a7-5972-44ab-a3d1-3293d5a42ec0/conversions/2c455733-6d18-4f99-822f-e2c9469d726a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb50e2a7-5972-44ab-a3d1-3293d5a42ec0/conversions/2c455733-6d18-4f99-822f-e2c9469d726a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb50e2a7-5972-44ab-a3d1-3293d5a42ec0/conversions/2c455733-6d18-4f99-822f-e2c9469d726a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/bb50e2a7-5972-44ab-a3d1-3293d5a42ec0/conversions/2c455733-6d18-4f99-822f-e2c9469d726a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома:

"Благодаря таким форумам товарооборот увеличивается. Здесь идет общение напрямую. Можно поговорить с коллегами, пообщаться с производителями техники. Обсуждается много различных направлений с глазу на глаз. В результате товарооборот с Могилевской областью увеличился в 1,5 раза. Если раньше он составлял 2,3 млрд долларов, то сегодня - уже 3,1 млрд. Такое увеличение произошло за 4–5 лет. И, конечно, этому способствует межрегиональное сотрудничество".

Виталий Хоценко, губернатор Омской области России:

"Мы постоянно находим для себя новые направления сотрудничества. Например, наша омская компания "Омсктехуглерод" реализовала в Могилевской особой экономической зоне крупный проект - "Омск Карбон Могилев" (который входит в группу "Омск Карбон Групп" - прим. ред.). На предприятии трудятся более 500 человек. Продукт экспортоориентированный - это технический углерод. Он закрывает потребности Республики Беларусь, а часть продукции уходит на экспорт".

Вот так миллиард к миллиарду, регион к региону и сообща Беларусь и Россия по итогам минувшего года наторговали на рекордные 62 млрд долларов. И при этом рассчитывают, что год нынешний статистику улучшит, судя по тому, что уже в первые месяцы сумели добавить около 20 %. Эффективное сотрудничество регионов во многом определяет эту динамику. Тем более прямые контакты руководителей регионов и бизнеса - гарантия быстрых решений и других скоростей в реализации общих проектов.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c269bd-3617-4067-81f4-b3047dd001ec/conversions/8b48ac1a-8c05-44dd-b213-fe7c8b05b5fe-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c269bd-3617-4067-81f4-b3047dd001ec/conversions/8b48ac1a-8c05-44dd-b213-fe7c8b05b5fe-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c269bd-3617-4067-81f4-b3047dd001ec/conversions/8b48ac1a-8c05-44dd-b213-fe7c8b05b5fe-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9c269bd-3617-4067-81f4-b3047dd001ec/conversions/8b48ac1a-8c05-44dd-b213-fe7c8b05b5fe-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Экономика уже давно не только про цифры, производства и рынки. Это вопрос суверенитета, способности защищать собственные интересы и право жить по своему выбору. В рамках Союзного государства мы выстраиваем не просто устойчивые торговые отношения, мы формируем более мощный экономический щит. Просто увеличивать товарооборот уже недостаточно. Нам пора двигаться к качественно иному уровню интеграции. Для этого необходимо создавать трансграничный бизнес там, где без этого в одиночку не выжить".

Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации Федерального собрания России:

"Приоритетное внимание уделяется развитию промышленной кооперации. Сделаны серьезные шаги по уравниванию промышленной продукции, произведенной в России и Беларуси, подписан стратегический документ о совместных действиях в этой сфере. По сути, мы поставили знак равенства между понятиями российская и белорусская продукция".

Президенты обратились к участникам Форума регионов по видеосвязи

Курируют форум лично президенты, которые убеждены, что во многом регионы сделали союз Беларуси и России крепким и устойчивым к любым геополитическим ветрам. И как бы ни штормило, его не пошатнет никакая внешняя сила. А цементирует союзное строительство экономика. За ее ростом все, что так ценят наши люди по обе стороны границы - благополучие, безопасность и суверенитет.

Президент: Самое главное для нас - экономика

"Именно регионы формируют ту материальную основу, которая делает Союзное государство жизнеспособным и устойчивым к внешним вызовам. И в условиях санкционного давления мы адаптировались к новым логистическим маршрутам, выстроили расчетные механизмы, независимые от юрисдикций недружественных стран, сохранили темпы промышленного роста. Мы вместе создаем новые производства, обмениваемся инновациями, развиваем туризм, поддерживаем молодежь. Каждое такое начинание - не просто экономическая статистика, это живая ткань братских отношений, которая с каждым годом становится только прочнее", - отметил Президент Беларуси.

"Особо радует, что товарооборот между нашими странами демонстрирует устойчивый рост. Не менее важно и качественное наполнение такой кооперации. Сегодня мы уверенно переходим от простой торговли к созданию полноценных производственных кластеров, наукоемких производств и совместных проектов", - сказал Александр Лукашенко.

Президент: Беларусь и Россия - союзники по духу

В том и заключается союзная промышленная логика - сообща создавать продукт, который будет нужен не только на внутреннем союзном рынке, но и за его пределами. И для этого есть, пожалуй, все: сильная промышленная школа, инженерные кадры, научный потенциал. Что-то в России, чем-то сильна Беларусь. И делаем самое сложное. Строим атомные станции, создаем самолеты, проектируем станки. Александр Лукашенко не зря убежден: по силам союзникам многое.

Александр Лукашенко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9adcc3b-7e90-4e43-befd-c6640984ea2e/conversions/e54e7390-1ef4-4e22-b679-94b2b4fe30a9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9adcc3b-7e90-4e43-befd-c6640984ea2e/conversions/e54e7390-1ef4-4e22-b679-94b2b4fe30a9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9adcc3b-7e90-4e43-befd-c6640984ea2e/conversions/e54e7390-1ef4-4e22-b679-94b2b4fe30a9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f9adcc3b-7e90-4e43-befd-c6640984ea2e/conversions/e54e7390-1ef4-4e22-b679-94b2b4fe30a9-xl-___webp_1920.webp 1920w

"Беларусь и Россия - союзники по духу. Нас объединяют не только хозяйственные связи, но и общая культура, духовно-нравственные ценности, историческая память и верность подвигу поколения победителей, - подчеркнул белорусский лидер. - Мы созидаем во имя будущего народов Беларуси и России. И рады видеть здесь всех людей доброй воли, которые готовы к честному партнерству и открытому диалогу".

"Дорогие братья-россияне! Мы живем в сложное и непредсказуемое время. Мы его не выбирали. Это время выбрало нас. Поэтому задачи, которые предстоит нам решать, мы должны решить. И мы это сделаем!", - заверил глава белорусского государства.

Владимир Путин согласен, что регионы - главная движущая сила партнерства Беларуси и России. Это на их плечах все важные союзные проекты. Высокотехнологичные секторы, импортозамещающие продукты - 26 важных совместных программ, по сути, из белорусско-российской глубинки. Президент России, по всему видно, захочет сказать персонально о многих. Но вряд ли все возможно уместить в формат обращения.

Владимир Путин, Президент России news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e114c5-4f02-42f4-ad7f-7c1a3a955b1b/conversions/3caf62e7-5259-4996-97e1-8baa5d38d31f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e114c5-4f02-42f4-ad7f-7c1a3a955b1b/conversions/3caf62e7-5259-4996-97e1-8baa5d38d31f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e114c5-4f02-42f4-ad7f-7c1a3a955b1b/conversions/3caf62e7-5259-4996-97e1-8baa5d38d31f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a5e114c5-4f02-42f4-ad7f-7c1a3a955b1b/conversions/3caf62e7-5259-4996-97e1-8baa5d38d31f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Владимир Путин, Президент России:

"В Московской области с участием белорусских партнеров производится современное горнодобывающее оборудование, в Новосибирской области - комплектующие для станкостроения, в Татарстане организована сборка техники Минского тракторного завода".

Говоря об иных примерах сотрудничества, Владимир Путин также указал на то, что налажена производственная кооперация белорусских заводов гражданской авиации с межрегиональным кластером Иркутской, Ульяновской, Нижегородской и Воронежской областей, который занимается выпуском лайнеров МС-21 и "Сухой Суперджет-100". Конструкторские бюро Свердловской и Брестской областей заняты на проекте легкого многоцелевого самолета "Освей". Ведущие белорусские заводы "Интеграл" и "Планар" поставляют компоненты для производства электроники в Татарстане, Нижегородской и Московской областях".

Но от слов к делу. И на Форуме регионов это подтверждается подписанием совместных документов. Как скажут по итогам парламентарии, тех, кто не был замечен в подписаниях соглашений, попросту не было.

Игорь Брилевич, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Все абсолютно без исключения регионы Республики Беларусь сегодня подписали новые соглашения. Общее количество заключенных подписанных договоров между административно-территориальными единицами Республики Беларусь и Российской Федерации уже приближается к 500, и эта цифра ежегодно растет. Но самое главное - это человеческие чувства, это дружба, братские отношения, которые позволяют всем нам строить именно тот фундамент Союзного государства, на котором выстраиваются экономические отношения, стратегическое партнерство двух братских народов".

Юрий Воробьев, заместитель председателя Совета Федерации Федерального собрания России:

"323 соглашения на 50 млрд российских рублей. Но что важно, участвовал 71 регион России. Надеемся, что в следующий год мы еще больше регионов сможем пригласить на наш форум".