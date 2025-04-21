Яркий пример стран, где политической волей решено придать забвению историю своих сограждан, некогда сражавшихся с коричневой чумой. Это страны Прибалтики. В Латвии, например, ежегодно разрешено чтить память легионеров СС. А вот уже как два года Сейм запретил публичные акции в честь Победы в Великой Отечественной. Монументы демонтировали и запретили нести к ним цветы. Песни советских лет, Знамя Победы - под запретом в Литве.

"80-летие Победы. Мы помним!" на международный круглый стол в Доме радио в Минске приехали и представители стран Прибалтики.

Хочешь разрушить государство - лиши его истории, хочешь уничтожить народ - лиши его исторической памяти. Накануне 80-летия освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков эта истина приобретает особенный смысл и практически сакральное значение. 22 апреля в Доме радио состоялся круглый стол, посвященный 80-летию Великой Победы. География экспертов широкая: это Испания, Германия, Сербия, Прибалтика. Конструктивный и справедливый мир, не отрезанный от реальности, сегодня выражает глобальный тезис о важности сохранения подвига советского народа.

Чем дальше уходят в прошлое грозные годы Великой Отечественной войны, тем величественнее подвиг советского народа.