Агитационная кампания в Беларуси проходит спокойно и организованно

За выборами в Беларуси следят наблюдатели. Сегодня миссия от СНГ опубликовала промежуточный отчет. Отмечается, что с 18 декабря идет свободный и независимый мониторинг без вмешательства в ход избирательного процесса и во внутренние дела государства. В составе миссии аккредитованы 290 наблюдателей. На долгосрочной основе работают 40. Миссия отмечает системную и планомерную работу Центральной комиссии в электоральный период. Кандидаты и их доверенные лица для своей агитации используют все предоставленные законодательством возможности. Агитационная кампания проходит спокойно и организованно. Кандидатам созданы равные условия, говорится в отчете.