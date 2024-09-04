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Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 30 осужденных за протестную деятельность
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Александр Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за совершенные преступления протестной направленности. Указ "О помиловании осужденных" подписал Президент Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.
"Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе", - подчеркнули в пресс-службе. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.
Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа. "Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе главы государства.
Контроль за правопослушным поведением освобожденных обеспечит МВД.
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