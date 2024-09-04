Александр Лукашенко подписал указ о помиловании еще 30 осужденных за протестную деятельность

БЕЛТА

Александр Лукашенко помиловал еще 30 осужденных за совершенные преступления протестной направленности. Указ "О помиловании осужденных" подписал Президент Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Александра Лукашенко.

"Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе", - подчеркнули в пресс-службе. В числе помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.

Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством генерального прокурора Андрея Шведа. "Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - отметили в пресс-службе главы государства.