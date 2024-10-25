Александр Лукашенко высказался о сотрудничестве Беларуси с новыми регионами России

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Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью изданию "Известия" на полях саммита БРИКС в Казани ответил на вопрос, стоит ли на повестке у Минска и Москвы вопрос признания Крыма и новых регионов российскими территориями, а также намерен ли белорусский лидер поехать в Крым, сообщила БЕЛТА.

"В Крым? Думаю, что это вопрос от журналиста больше. Ну, если надо поехать, поеду. Я человек решительный. Ну а какая необходимость сегодня или вчера была ехать в Крым? Я свою позицию обозначил в самом начале. Повторяю просто то, что я сказал в самом начале крымских событий: де-факто Крым российский, де-юре - нет. Почему? Потому что юридически эти вопросы односторонне урегулированы. И международное так называемое сообщество (что не волнует Россию, и я бы так поступил) не признает Крым российским. Вот моя позиция", - заявил глава государства.

Вместе с тем он обратил внимание, что Беларусь сразу начала сотрудничать с Крымом, делает это и сейчас, равно как и с другими регионами. "Кстати, руководство Украины и военные нас за это очень упрекают, что эти белорусские организации, которые сотрудничают с этими, как они говорят, захваченными областями, попадут под санкции. Так они и так под санкциями. Уже дальше некуда попадать. Ну а то, что надо Донбассу и Крыму, если у нас это есть, мы это продаем. Они же за это платят. Почему нам не сотрудничать с ними?" - заметил Президент.