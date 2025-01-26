Анфимов: Я увидел, что люди шли на выборы, и не надо было включать никакой административный ресурс

"Мне очень важно было даже не как международному наблюдателю, а как гражданину Республики Беларусь или бывшему чиновнику посмотреть, какая атмосфера будет сопровождать выборы. Я увидел, что люди шли на выборы, и не надо было включать никакой административный ресурс", - отметил Леонид Анфимов.

Во время досрочного голосования на участки пришли 42 %, и эта цифра, по мнению первого заместителя генсека СНГ, подчеркивает уровень доверия населения к власти. Он привел пример, когда в Докшицком районе 87-летний избиратель пришел в первый день досрочного голосования, причем одним из первых. У него спросили, зачем он пришел сейчас, если 26 января обещают и буфет, и праздник, и концертную программу. На что дедушка ответил: "Не забывайте, что мне 87 лет. А если я не доживу, что, пойду на тот свет с невыполненным долгом?"