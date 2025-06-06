Авдонин: Новый нормативный документ направлен на создание системы контроля и профилактики

Мы видим, что институты, которые способствуют развитию общества, всегда требуют изменений. Президент поставил ранее задачу о том, чтобы создать единый документ, где были бы прописаны все нормы, касающиеся надзорной деятельности. И сейчас вышел этот документ. Он направлен в первую очередь на то, чтобы создать условия для мониторинга, для профилактики, для того, чтобы субъекты могли заниматься своей деятельностью, создавать необходимые продукты, услуги в интересах нашей экономики. Тем самым и надзорные органы, и субъекты проверки действовали с тем, чтобы наше государство могло развиваться. Цель не наказать, цель как раз создать условия, которые способствовали бы повышению темпов экономического роста.