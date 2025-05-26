Баскетбольный "Минск" и "Гродно-93" - в Лиде определят победителя сезона

Пятому, решающему, поединку все же быть! Баскетбольный "Минск" и "Гродно-93" в ближайшую субботу в Лиде определят победителя сезона. Счет в финальной серии стал равным - 2:2, после поражения столичной дружины в прошлый уикенд.

Напомним, именно "Минск" - действующий чемпион.

Футбол на этой неделе в авангарде спортивных событий - жодинское "Торпедо" уступает "Неману" в гостях в финале Кубка Беларуси, 3:0 команда Ковалевича не оставила шансов "автозаводцам"!

Первый тайм при этом получился неплохим для команды Дмитрия Молоша. После перерыва доминировали хозяева встречи. Садовничий, Пушняков и Зубович определились и принесли победу "Неману" 3:0

Этот титул обладателя Кубка Беларуси стал третьим в истории команды, а вот что касается "Торпедо", то после неудавшегося начала сезона команде из Жодино надо побеждать в матчах чемпионата - на этот момент у автозаводцев только 14 баллов!

"БНТУ-БЕЛАЗ" тем временем в 26-й раз в истории выиграл золото чемпионата Беларуси по гандболу среди женских команд. И в третьем поединке финальной серии дружина Константина Шароварова одолела "Гомель" - в этот раз в напряженном противостоянии 23:21. Таким образом счет стал 3:0.

В текущем сезоне гандболистки "БНТУ-БЕЛАЗ", напомним, также завоевали и кубок, и суперкубок страны. Поздравляем чемпионок!

А вот в чемпионате Беларуси среди мужских команд в финале "Мешков-Брест" опять вышел вперед в противостоянии с минским СКА. После невероятной по напряженности виктории в столице в серии семиметровых в субботу "мешковцы" не оставили шансов дружине Дмитрия Никуленкова 31:20. Четвертая серия пройдет в среду!