Беларусь готовится ко Дню Победы

Беларусь готовится отметить один из главных праздников - 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. И главным событием в этот день станет военный парад. Подготовка к празднику перешла в активную фазу. Идут регулярные тренировки механизированной колонны на аэродроме в Липках, а пешие расчеты оттачивают мастерство на плацу Минской военной комендатуры. Планируется, что в парадных коробках пройдут не только белорусские силовики, но и военнослужащие из дружественных стран.

В нынешнем году в параде, который пройдет в Минске в честь 80-летия Великой Победы, примут участие более 4 тыс. военнослужащих и свыше 240 единиц колесной и гусеничной техники. Уже идет активная подготовка. Минобороны, МВД, МЧС, Следственный комитет, Госпогранкомитет, кадеты представляют свои парадные расчеты. Изюминкой мероприятия станут кинологи с собаками.

Несколько коробок пеших расчетов пройдут в форме и с вооружением военных лет. Часть мероприятия, как отмечали ранее в Минобороны, будет построена на отдельных элементах Парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве. В этом году парад будет состоять из двух равноценных частей: исторической и современной.

Примечательно, что многие участники военного парада являются внуками и правнуками героев-фронтовиков. Честь открывать парад традиционно доверена курсантам Минского суворовского военного училища.

Традиционно рота почетного караула порадует зрителей своим выступлением. Организаторы обещают захватывающее зрелище, в котором будут представлены новые элементы. Украшением парада станет женская коробка.