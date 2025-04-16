Беларусь продолжает готовиться к военному параду на День Победы. 16 апреля прошло комплектование воинских частей территориальных войск для участия в пешем расчете.

В Смолевичском районе и Жодино состоялся прием и распределение военнообязанных. Всего для участия в параде были отобраны 170 человек. Но из них чеканить шаг у стелы "Минск - город-герой" будет 150 военнообязанных. Еще 20 призваны для резерва, но всех ждут одинаковые тренировки. Вспоминать армейские будни и строевую подготовку "территориалы" будут в военной части в Жодино.