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Беларусь продолжает готовиться к военному параду на День Победы
Беларусь продолжает готовиться к военному параду на День Победы. 16 апреля прошло комплектование воинских частей территориальных войск для участия в пешем расчете.
В Смолевичском районе и Жодино состоялся прием и распределение военнообязанных. Всего для участия в параде были отобраны 170 человек. Но из них чеканить шаг у стелы "Минск - город-герой" будет 150 военнообязанных. Еще 20 призваны для резерва, но всех ждут одинаковые тренировки. Вспоминать армейские будни и строевую подготовку "территориалы" будут в военной части в Жодино.
В этом году парад будет выстроен из двух полноценных частей: одна современная, вторая историческая. Она будет включать в себя прохождение различной ретротехники и парадных расчетов в форме с вооружением военных лет. Всего в параде примет участие около 240 единиц военной техники. Причем абсолютное большинство - это новейшие образцы вооружения. Генеральные репетиции парада в Минске назначены на 22:00 в пятницу, 2 мая, и вторник, 6 мая.