Белавиа вводит в эксплуатацию новый тип самолета – широкофюзеляжный Airbus А330-200. Это новая веха как для авиакомпании, так и для гражданской авиации суверенной Беларуси в целом. До настоящего момента у нашей страны не было дальнемагистральных самолетов, способных выполнять пассажирские перевозки на большие расстояния. Презентация воздушного судна проходит в Национальном аэропорту Минск.

Теперь флот Белавиа пополнился тремя красавчиками - Airbus А330-200. Дальность полета этого воздушного судна достигает 12 тыс. км. Для сравнения: у Boeing 737 аналогичный показатель равен 6500 км. Таким образом, прямые перелеты из Минска на популярные курорты, в частности, стран Юго-Восточной Азии, станут для белорусов не мечтой, а реальной перспективой. Большое дело, когда сел в самолет в национальном аэропорту и без пересадки долетел до другой части земли.