Белорусская делегация с визитом в Ливане

Белорусская делегация во главе с вице-премьером Виктором Каранкевичем находится с визитом в Ливане. Минск и Бейрут активизируют свои контакты. В сфере интересов несколько ключевых направлений: поставки в регион продовольствия, наши кооперационные проекты, логистика и гуманитарное взаимодействие. Найдены точки соприкосновения и на парламентском треке.

Это второй визит белорусской делегации в Бейрут с начала года. Тем самым официальный Минск демонстрирует свое хорошо обдуманное и взвешенное решение активизировать отношения на двустороннем треке. Ливан сейчас переживает переломный момент в своей политической жизни и хочет вернуть себе статус жемчужины Ближнего Востока, который он утратил из-за череды войн и, как следствие, внутриполитических кризисов. Беларусь готова помочь.

Наша страна не делит государства на богатые или бедные. Скорее, на тех, кто желает или нет выстраивать равноправный и взаимовыгодный диалог. Отношения с Ливаном развиваются планомерно и на перспективу.

После тяжелого военно-политического и экономического кризиса Ливан становится на путь консолидации общества и политических элит. Набих Берри - спикер ливанского парламента с 1992 года. Помнит разные страницы истории, но всегда Беларусь после установления дипотношений придерживалась своего курса. В такой атмосфере взаимного уважения продолжаем развивать двустороннее сотрудничество и сегодня.

Что касается экономического вектора. Прежде всего в фокусе внимания промышленность и сельское хозяйство. Предметный разговор сегодня состоялся в профильном министерстве. Ливанская сторона переходит сразу к делу и озвучивает конкретные предложения. О белорусском аграрном подходе здесь знают не понаслышке. В системе работают выпускники в том числе белорусских вузов. Яхья Хаттар закончил витебскую ветакадемию в 2007. Беларусь считает второй родиной.

Ливан готов увеличить поставки белорусских продуктов питания, ветпрепаратов. Интересна линейка нашей сельхозтехники. Главное, что Беларусь приходит с пакетом "все включено", за машинами обязательно идут технологии и кадры. Договорились разработать дорожную карту, определить ответственных по каждому вопросу и встретиться в Минске, чтобы своими глазами увидеть всю цепочку производства - от земли до прилавка магазина.