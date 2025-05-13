Белорусская милиция участвует во Всемирном полицейском саммите в Дубае

Всемирный полицейский саммит в Дубае. Участие принимает и белорусская милиция. Делегацию возглавляет министр внутренних дел. Представительный форум традиционно собирает глав полицейских ведомств из разных стран, экспертов по безопасности для обмена опытом и укрепления сотрудничества. И уже известно, что Иван Кубраков проведет встречу с руководством Интерпола, встречи с коллегами из стран СНГ уже состоялись. Расширенная повестка саммита включает более десятка конференций с выступлениями спикеров. Кроме того, на форуме работают три новые площадки. Академическая посвящена исследованиям ведущих мировых университетов и полицейских институтов. Зона стартапов - инновациям и предпринимательству в сфере общественной безопасности. В демонстрационном центре моделируются реальные ситуации, связанные с правоохранительной деятельностью.