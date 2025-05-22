Белорусская техника на рынке Центральной Америки

Оберегая национальную безопасность, развиваются и торгово-экономические связи. В Никарагуа работает профильная совместная комиссия. Ожидается подписание новых контрактов. Здесь многие помнят белорусскую технику еще с 80-х. Нашим тракторам по 40 лет, а они в строю и на полях. И сегодня белорусская сторона привезла новый пакет предложений.

Обновлением финансовой системы, пожарная техника, университетские программы и другие проекты. В Никарагуа проходит заседание совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

В этом жарком тропическом климате белорусские машины чувствуют себя комфортно. Уже 15 МАЗов колесят по улицам Манагуа. Это был пилотный проект. Но покупатели сразу сказали, что нужно еще. И скоро этот парк станет больше. Грузовики идут морем. Вторая партия уже в пути. И это 120 машин.

Вместе с грузовиками приедут цистерны для перевозки воды и мусоровозы, тягачи с полуприцепами. В планах поставки контейнеровозов. Одним словом - словом рынок перспективный.

По самосвалам и коммунальной технике спрос большой. Да, есть конкуренция со стороны американских и китайских компаний, но Никарагуа выбирает белорусскую. Здесь говорят, что техника проста в работе, долговечна и по цене выигрывает.

Учитывая большой интерес никарагуанцев к нашей технике, белорусы готовы не просто линейку преодолений делать шире, но и оказывать экспортную поддержку всем поставкам. Отвечает за это Банк развития. Как опорный институт правительства, готов поддерживать и крупные предприятия, и малый бизнес.

Илья Якоев в Никарагуа живет уже больше 25 лет. Отвечает за сервис и продажи белорусской техники. Говорит, что и сам не ожидал, что так активно пойдут продажи. Мы застали в центре только один трактор. Продаются машины сразу, как только объявляют о поставке.

Расширяться будет и сервис, вдвое вырастет количество работников. Да и этих площадей точно уже недостаточно и для обслуживания, и для хранения запчастей.

Деталей будет больше и для новых машин.

Автомобиль скорой помощи привезли в Никарагуа в подарок от правительства Беларуси. Уже в ближайшие дни она выйдет на маршрут и будет оказывать всю необходимую помощь. Оснащение позволяет. И после тест-драйва Беларусь готова и далее обновлять медицинский парк техники в Никарагуа.