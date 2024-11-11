Белстат изучил потоки туристов в автодорожных пунктах пропуска

Национальный статистический комитет предоставил результаты обследования пересечений белорусской границы в октябре, согласно которым в этом месяце в нашу страну из-за рубежа въезжали преимущественно резиденты Литвы (48%) и Польши (18,2%), сообщили БЕЛТА в Белстате.

Специалисты для проведения обследования распространили 2672 анкеты в четырех автодорожных пунктах пропуска. Из общего количества распространенных анкет было заполнено 1712 анкет, или 64,1%. Иностранные граждане, составившие 41,4% из лиц, пересекавших в это время границу, заполнили 708 анкет. Граждане Беларуси заполнили 1004 анкеты.

Как уточнили в Белстате, наибольшее количество опрошенных белорусских граждан следовали в Польшу (66,5%), Германию (10,7%), Литву (8,3%) и Италию (6,7%). В Беларусь в октябре въезжали преимущественно резиденты Литвы (48%), Польши (18,2%), России (10,9%) и Латвии (8,9%).