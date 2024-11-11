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Белстат изучил потоки туристов в автодорожных пунктах пропуска
Национальный статистический комитет предоставил результаты обследования пересечений белорусской границы в октябре, согласно которым в этом месяце в нашу страну из-за рубежа въезжали преимущественно резиденты Литвы (48%) и Польши (18,2%), сообщили БЕЛТА в Белстате.
Специалисты для проведения обследования распространили 2672 анкеты в четырех автодорожных пунктах пропуска. Из общего количества распространенных анкет было заполнено 1712 анкет, или 64,1%. Иностранные граждане, составившие 41,4% из лиц, пересекавших в это время границу, заполнили 708 анкет. Граждане Беларуси заполнили 1004 анкеты.
Как уточнили в Белстате, наибольшее количество опрошенных белорусских граждан следовали в Польшу (66,5%), Германию (10,7%), Литву (8,3%) и Италию (6,7%). В Беларусь в октябре въезжали преимущественно резиденты Литвы (48%), Польши (18,2%), России (10,9%) и Латвии (8,9%).
Большинство граждан Беларуси пребывали за границей более пяти дней. Такую продолжительность поездки указали 50,8% опрошенных резидентов. Поездки зарубежных граждан в основном были краткосрочными - на три дня и менее. Так ответили 55,9% иностранных туристов.
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