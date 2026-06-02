Поставки смартфонов в мире по итогам 2026 года могут упасть на 14 %
Автор:Редакция news.by
Поставки смартфонов в мире по итогам текущего года могут упасть на 14 %, едва превысив 1 млрд устройств, что станет худшей динамикой за время наблюдений.
Аналитики констатируют: мировой рынок смартфонов переживает самый глубокий спад за всю историю наблюдений, тогда как годом ранее динамика была положительной.
Причиной называется ухудшающийся кризис поставок устройств памяти, который резко ускорился в последние недели и усугубился с эскалацией конфликта вокруг Ирана.
Наибольшее давление придется на производителей недорогих устройств и на развивающиеся рынки, а наиболее защищенными будут американская Apple и южнокорейская Samsung, тогда как Huawei станет единственным китайским брендом, который, как ожидается, нарастит поставки в 2026 году.