Американский и британский военные погибли на учениях в Ираке

Военнослужащий ВС США и военный из Великобритании погибли в ходе учений в Ираке, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 31 мая на базе ВВС США в Эрбиле в северной части Ирака. Подробности случившегося пока не разглашаются, также не называются имена двух погибших военных.

Ранее сообщалось, что в начале мая в ходе учений "Африканский лев" в Марокко без вести пропали двое военных ВС США. Они упали со скалы в Атлантический океан. Позже стал известно об обнаружении тела одного из пропавших военнослужащих.