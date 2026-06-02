Американский и британский военные погибли на учениях в Ираке
Автор:Редакция news.by
Военнослужащий ВС США и военный из Великобритании погибли в ходе учений в Ираке, сообщает БЕЛТА.
Инцидент произошел 31 мая на базе ВВС США в Эрбиле в северной части Ирака. Подробности случившегося пока не разглашаются, также не называются имена двух погибших военных.
Ранее сообщалось, что в начале мая в ходе учений "Африканский лев" в Марокко без вести пропали двое военных ВС США. Они упали со скалы в Атлантический океан. Позже стал известно об обнаружении тела одного из пропавших военнослужащих.