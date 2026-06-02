В Сербии проходят многонациональные учения "Платиновый волк 26"

В Сербии стартовали многонациональные тактические учения "Платиновый волк 26" с участием США. Также в маневрах задействованы военные Азербайджана, Боснии и Герцеговины и части стран НАТО: всего 550 человек. Тренировки продлятся до 13 июня.

Серия мероприятий "Платиновый волк" проводится в Сербии с 2014 года. В 2022 году маневры не проводились из-за принятого правительством Сербии моратория на любые международные учения, с 2023 года учения были возобновлены в порядке исключения.