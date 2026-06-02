Раздор между Варшавой и Киевом усиливается. Как пишет местная пресса, бывший посол Польши в Украине Бартош Чихоцкий сдал орден "За заслуги" II степени, который вручил ему глава киевского режима Владимир Зеленский в июне 2022 года.

Демонстративный жест был сделан в знак протеста против решения Зеленского присвоить спецподразделению ВСУ имя "героев УПА".

Такой шаг хозяина Банковой уже вызвал бурю возмущения в Польше. Экс-президент республики Лех Валенса заявил, что, "воздавая почести бандитам из УПА", Зеленский оскорбил "всех убитых" поляков.

Глава польского режима Кароль Навроцкий предложил лишить Зеленского высшей госнаграды республики - ордена Белого орла. А его советник потребовал от украинца принести Навроцкому извинения за героизацию УПА.