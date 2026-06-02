2 июня 2026 в Беларуси второй этап ЦТ сдают 35,5 тыс. абитуриентов

В Беларуси 2 июня проходит второй этап централизованного тестирования (ЦТ) по выбору. Абитуриенты пишут экзамены по четырем предметам: математике, биологии, иностранному языку и географии.

По данным Республиканского института контроля знаний, сегодня тестирование сдадут свыше 35 600 человек. Самый востребованный предмет - английский язык: его выбрали более 17 тысяч абитуриентов. На втором месте - математика (около 11 тыс. человек), на третьем - биология (примерно 5,5 тыс. участников).

Всего по стране работает 40 пунктов проведения ЦТ. Старт во всех аудиториях дан одновременно - в 11:00.

В Белорусском государственном технологическом университете на ЦТ зарегистрировались 1067 участников. Для них подготовили 27 аудиторий в учебном корпусе № 4. Больше всего абитуриентов пишут математику, а также китайский, испанский, французский и английский языки.

Ответственный секретарь приемной комиссии БГТУ Андрей Клыш напомнил строгие правила, нарушение которых ведет к удалению из аудитории:

"Категорически запрещено приносить мобильные телефоны, любые умные гаджеты, смарт-браслеты и шпаргалки. Нельзя обмениваться вариантами, фотографироваться, выносить экзаменационные материалы, помогать друг другу или мешать другим участникам".

На каждый предмет отведено свое время: на математику - 3,5 часа, на иностранный язык - 2 часа.

Для тех, кто по уважительным причинам не смог сдать ЦТ в основные дни, предусмотрены резервные дни: 18, 20 и 22 июня. Регистрация на них пройдет с 8 по 11 июня.