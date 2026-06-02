Туротрасль стран Балтии переживает глубокий кризис

Туристическая отрасль стран Балтии переживает глубокий кризис. Его причинами стали потеря ключевых восточных рынков, стремительный рост цен и геополитическая напряженность в регионе, пишет Baltnews.

Местные отельеры уже сравнили текущую ситуацию с кризисом времен пандемии, а совокупные потери бюджетов стран Балтии из-за оттока иностранных гостей, по оценкам экспертов, приблизились к 5 % ВВП.

Въездной поток в Эстонию остается на 13 % ниже показателей благополучного 2019 года, в Литве отставание достигает 17 %. Доля туристов из РФ и Беларуси в странах Балтии в 2019 году составляла 15-25 %, а сейчас едва дотягивает до 1 %.