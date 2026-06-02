Киев признал ошибку в запуске дрона в сторону Финляндии 15 мая

Ошибка Киева стала причиной дроновой угрозы в финском регионе Усима 15 мая. По информации местных СМИ, Украина сама предупредила финские власти о том, что по ошибке запустила беспилотники, которые несли взрывчатку в сторону Финляндии.

В итоге МВД призвало всех жителей области Усима укрыться в помещениях, также было остановлено авиасообщение.