Киев признал ошибку в запуске дрона в сторону Финляндии 15 мая
Автор:Редакция news.by
Ошибка Киева стала причиной дроновой угрозы в финском регионе Усима 15 мая. По информации местных СМИ, Украина сама предупредила финские власти о том, что по ошибке запустила беспилотники, которые несли взрывчатку в сторону Финляндии.
В итоге МВД призвало всех жителей области Усима укрыться в помещениях, также было остановлено авиасообщение.
Тем не менее, беспилотники так и не вошли в воздушное пространство Финляндии. Причина неизвестна. Предположили, что их сбили российские средства ПВО.