В Минске профсоюз здравоохранения организовал праздник в День защиты детей

Куклы-аниматоры, интерактивные площадки и творческие мастер-классы. По случаю Дня защиты детей в Театре юного зрителя состоялось мероприятие для детей членов профсоюза, финальным аккордом которого стал праздничный концерт с участием талантливых коллективов и исполнителей белорусской столицы. Инициатива стала настоящим семейным праздником: с играми, творчеством и музыкой.

"Еще в январе решили, какой праздник мы в этом году подготовим для наших ребятишек, чьи родители являются членами профсоюза. И вот появилась такая идея: вначале нарисовать рисунки детские, провести конкурс по всем номинациям. На заключительный этап мы решили пригласить наших малышей в Театр юного зрителя для того, чтобы показать спектакль "Ежик в тумане".