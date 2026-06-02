Трамп: США и Иран могут согласовать меморандум на следующей неделе

США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Об этом глава Белого Дома заявил в телефонном интервью телеканалу ABC News.

Американский лидер вместе с тем добавил, что не согласовал предыдущую версию документа, так как ожидает включения в меморандум еще "нескольких пунктов". Тегеран же до этого объявил, что приостанавливает переговоры с Вашингтоном из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану.

Тем не менее, по словам Трампа, по итогам телефонного разговора с Нетаньяху и руководством "Хезболла" он договорился о прекращении огня: израильские войска в Бейрут направлены не будут.

Разговор с израильским премьером, по данным Axios, был напряженным. Как сообщили источники, хозяин Белого дома, опасаясь за срыв переговоров, даже прибегнул к непарламентским выражениям в беседе с Нетаньяху. После звонка Трамп написал в соцсети, что переговоры продолжаются.

Ситуацию в Ливане рассмотрели на экстренном заседании СовБеза ООН. Заместитель Генсека организации заявила, что наступление Израиля на Ливан нарушает территориальную целостность Ливана и резолюцию Совета 2006 года.