Трамп: США и Иран могут согласовать меморандум на следующей неделе
США и Иран могут окончательно согласовать меморандум о взаимопонимании на следующей неделе. Об этом глава Белого Дома заявил в телефонном интервью телеканалу ABC News.
Американский лидер вместе с тем добавил, что не согласовал предыдущую версию документа, так как ожидает включения в меморандум еще "нескольких пунктов". Тегеран же до этого объявил, что приостанавливает переговоры с Вашингтоном из-за ударов ЦАХАЛ по Ливану.
Тем не менее, по словам Трампа, по итогам телефонного разговора с Нетаньяху и руководством "Хезболла" он договорился о прекращении огня: израильские войска в Бейрут направлены не будут.
Разговор с израильским премьером, по данным Axios, был напряженным. Как сообщили источники, хозяин Белого дома, опасаясь за срыв переговоров, даже прибегнул к непарламентским выражениям в беседе с Нетаньяху. После звонка Трамп написал в соцсети, что переговоры продолжаются.
Ситуацию в Ливане рассмотрели на экстренном заседании СовБеза ООН. Заместитель Генсека организации заявила, что наступление Израиля на Ливан нарушает территориальную целостность Ливана и резолюцию Совета 2006 года.
Марта Ама Акьяка Побе также обвинила "Хезболлу" в нарушении той же резолюции и призвала ее сотрудничать с ливанскими властями. Она назвала эскалацию со стороны израильских сухопутных войск и усиление атак "Хезболлы" внутри Израиля "глубоко тревожными" и призвала к немедленному усилению международной поддержки вооруженных сил Ливана, чтобы они могли обеспечить безопасность в стране.