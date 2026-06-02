Новинки, переговоры и форумы: чем "БЕЛАГРО-2026" удивит гостей и партнеров

Выставка "БЕЛАГРО-2026" в 36-й раз готовится принять гостей. Уже вся сельхозтехника выставлена на площадке. Из года в год форум растет в масштабах и прибавляет в количестве участников.

Факт В этот раз свои достижения представят более 570-ти компаний из 12-ти стран.

Стартует выставка ровно в 12:00, но уже вся экспозиция заполнена. Работники предприятий находятся возле своей техники, чтобы показать товар в лучшем виде, ведь придут посмотреть и коллеги по цеху, которые работают на рынке Беларуси и, конечно, зарубежные партнеры.

"БЕЛАГРО" - это возможность увидеть, непосредственно показать, рассказать и впоследствии, может быть, заключить контракт. Беларусь представляет свою технику во многие страны мира, и она дает хороший результат.

Программа форума насыщенная, по традиции есть закрытые и открытые павильоны. Закрытая площадка - это белорусская мясомолочная продукция, продукты питания - все, что можно попробовать на вкус. А открытая - это техника. Каждое предприятие, безусловно, привезло свои новинки и разработки.

Например, Минский тракторный завод представит свой самый большой на сегодня трактор - это BELARUS 5425, его недавно презентовали Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Сейчас четыре модели проходят испытания в полях, а после они уже отправятся на работы в сельхозпредприятия.

От "Бобруйскагромаш" будет большой погрузчик-перевозчик для зерна. Безусловно, это тоже важно для хозяйства, и это только маленькая часть того, что можно увидеть на "БЕЛАГРО".

Безусловно, состоятся переговоры профессионалов, потому что встречаются коллеги по цеху, обсуждают новинки, новации, что внедряется, куда движется сельское хозяйство, агропромышленный комплекс. Недаром же говорят, что такие выставки - это разрешенный промышленный шпионаж: можно подсмотреть, а что делают коллеги.

Выставка на открытой части - это не только техника, но, безусловно, и белорусское рыбное хозяйство, еще представлены наши овощи, фрукты - все, что выращивается в Беларуси, на выставке можно и купить.

Интересна выставка "БЕЛАГРО" будет и для любителей, не профессионалов отрасли: многие приезжают семьями посмотреть на кур, гусей, уток, коров и лошадей, они тоже здесь на площадке.

"БЕЛАГРО" - это не только выставка, экспозиция, это большая деловая программа, потому что сама выставка - это только часть белорусской агропромышленной недели. В деловой программе уже первые мероприятия стартовали, например, переговоры с делегацией Зимбабве. Беларусь активно работает на этом рынке, поставляет свою тракторную технику, свои технологии, и благодаря этому значительно выросли урожаи именно в Зимбабве. И сотрудничество продолжается, обсуждаются новые поставки и контракты.

Из ключевых событий первого дня выставки: пройдет "АгроШОС" - форум, который стартовал в 2025 году. В 2026 году будут говорить про цифровизацию сельского хозяйства, про его устойчивое развитие и, конечно, про логистику, потому что себестоимость товара огромная, затраты все-таки составляют именно транспортные расходы. Безусловно, важно создавать комфортные, удобные логистические пути для производителей.

Сам форум стартует примерно в 15:00, здесь будет многочисленное количество делегаций: страны Африки, Азии, Грузия и Оман, также Казахстан приехал большим делегацией. В эти дни пройдет и II аграрный форум Беларуси и Казахстана, первый прошел осенью 2025 года в Астане.