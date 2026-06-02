Сборная Беларуси по футболу готовится к матчам против команд Сирии и Буркина-Фасо

Самое долгожданное спортивное возвращение: спустя почти год сборная Беларуси по футболу сыграет на родной земле, на домашнем стадионе.

Команда Виктора Ганчаренко готовится к двум товарищеским играм против Сирии и Буркина-Фасо. Оба поединка примет Национальный футбольный стадион в Минске.

В составе 25 футболистов, как всегда есть и новички: минский динамовец Артем Соколовский, Кирилл Гоманов из "МЛ Витебска" и опытный 36-летний полузащитник "Немана" - Михаил Козлов.

"В таком почти ином возрасте любой вызов в сборную кажется таким, может быть, нелогичным, но, с другой стороны, радостные, положительные эмоции есть, потому что рад, что ценят мой труд, работу, игру. Я всегда стараюсь относиться к делу по-хорошему, поэтому воздалось, надо за этот шанс цепляться", - поделился полузащитник сборной Беларуси по футболу Михаил Козлов.

Соперники белорусов: Сирия занимает 84-е место в рейтинге FIFA и Буркина-Фасо - 62-я позиция, Беларусь - 97-я. Выбор спарринг-партнеров интересный, объяснить его можно одной фразой немецкого гроссмейстера Эмануэля Ласкера: "Единственный способ стать умнее - играть с более сильным противником".

"Думаю, что не будут отличаться команды от того, что мы видели с Кипром и с Арменией. Если касается Сирии, тут очень хорошая и понятная организация как в атаке, так и в обороне. Буркина-Фасо - это в большей степени индивидуальные качества, которые очень сильные у каждого игрока: каждый игрок умеет работать с мячом, сохранить мяч под давлением, направить атаку вперед, то есть по нашим таким оценкам будет два разных матча", - отметил главный тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Ганчаренко.

Расписание матчей: 5 июня Беларусь будет принимать Сирию, начало - в 19:00. 9 июня состоится игра против Буркина-Фасо, старт - в 19:30. Оба поединка примет Национальный футбольный стадион. Билеты уже можно приобрести, цена - от 20 до 45 рублей.

Андрей Василевич, зампредседателя Белорусской федерации футбола:

"Федерация футбола будет стараться сделать вместе со своими партнерами очень хорошую программу, где я уверяю, что за полтора часа до игры будет, чем заняться. Это касается и взрослых, и детей, поэтому приглашаю всех. Приходите заранее, берите с собой только хорошее настроение и, как говорится, целые голосовые связки для того, чтобы шумно поддерживать нашу команду".