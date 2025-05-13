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Белстат поделился статистикой по белорусским семьям
В преддверии Дня семьи Белстат поделился статистикой по белорусским семьям. И вот несколько интересных цифр.
В нашей стране насчитывается свыше 2 млн 600 тыс. семей. И практически в половине из них воспитываются дети до 18 лет.
Порядка 80 % белорусских семей проживают в городах, остальные выбрали для жизни сельскую местность. А средний размер семьи в нашей стране - это 2,9 человека.
По итогам 2024 года более 5,5 тыс. молодых семей и почти 8 тыс. многодетных улучшили свои жилищные условия или получили новое жилье.
В 2024-м было заключено свыше 46 тыс. брачных союзов, большинство из них - между гражданами нашей страны. Сегодня, согласно статистике, создают семьи белорусы чаще всего до 30 лет.
Поддержка и больших, и молодых семей - наш национальный приоритет. В прошлом году расходы на выплату госпособий семьям с детьми прибавили более 10 %, а по материнству - свыше 7 %.