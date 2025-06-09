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Болельщик погиб на стадионе во время финального матча Лиги наций
Один из болельщиков умер после падения со второго яруса стадиона в Мюнхене во время финального матча футбольной Лиги наций между сборными Испании и Португалии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агентство AFP.
Отмечается, что инцидент случился в дополнительное время матча. Несмотря на быструю реакцию чрезвычайных служб, мужчину не удалось реанимировать. Обстоятельства падения болельщика расследуются.
Сборная Португалии одержала победу в серии пенальти (5:3) и во второй раз выиграла Лигу наций. Основное и дополнительное время матча завершились со счетом 2:2.
Фото: БЕЛТА