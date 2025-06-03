Браконьер-рецидивист незаконно добывал диких животных в Ушачском районе

Житель Ушачского района, ранее судимый за браконьерство, незаконным путем поймал две косули, дикого кабана и медведя, пишет БЕЛТА со ссылкой на УСК по Витебской области.

Следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства незаконной охоты. В апреле 2025 года инспекторы охраны животного и растительного мира во время рейда обнаружили останки диких животных вблизи деревни Гвозды. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. В ходе отработки лиц, которые могли быть причастны к незаконной охоте, правоохранители проверили местного жителя, ранее судимого за незаконную добычу лося. По месту его жительства обнаружили мясо и останки животных.

По данным следствия, весной 2025 года в запретное для охоты время 45-летний мужчина установил металлические петли в лесу Ушачского района. В запрещенное орудие лова попались две косули, кабан и бурый медведь. Браконьер разделал туши добытых животных и перенес мясо к себе домой. Ущерб окружающей среде превысил 65,5 тыс. белорусских рублей.