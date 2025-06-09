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Дачник получил ожоги у мангала в Речицком районе
Мужчина получил ожоги у мангала в Речицком районе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельское областное управлении МЧС.
Мужчина 1971 г.р. с ожогами обратился в больницу 8 июня. Как установлено, травму он получил на дачном участке в поселке Добужа в результате взрыва газового баллончика, на который упали угли от мангала. Пострадавшего госпитализировали в стационар.
В областном управлении МЧС напоминают о выполнении всех требований пожарной безопасности, что позволит спокойно отдохнуть и хорошо провести время.
Фото: БЕЛТА