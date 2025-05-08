3.68 BYN
3.01 BYN
3.41 BYN
"Дерево памяти" в честь героев-освободителей распустилось в Национальном аэропорту Минск
Свое "Дерево памяти" в честь героев-освободителей распустилось в Национальном аэропорту Минск.
Пассажиров воздушной гавани приглашают написать на ленточке имена и фамилии родственников, которые приближали Великую Победу. Собирать такие послания от благодарных поколений будут на протяжении двух недель. Атмосферу победного мая поддержали через песни военных лет.
В Национальном аэропорту Минск развернулась и фотовыставка о вкладе авиации в общую Великую Победу. Архивные снимки, редкие факты и истории военных лет. Здесь и подготовка техники к вылетам, и беседы авиаконструкторов - эмоции пилотов и простых людей.