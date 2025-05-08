Свое "Дерево памяти" в честь героев-освободителей распустилось в Национальном аэропорту Минск.

Пассажиров воздушной гавани приглашают написать на ленточке имена и фамилии родственников, которые приближали Великую Победу. Собирать такие послания от благодарных поколений будут на протяжении двух недель. Атмосферу победного мая поддержали через песни военных лет.