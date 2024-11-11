Дети из больницы под Минском подарили Лукашенко живую елку с сердечками и теплыми пожеланиями

Пациенты Минской областной детской клинической больницы подарили Александру Лукашенко живую елку с красными бумажными сердечками, на которых написаны теплые пожелания, сообщает БЕЛТА.

"Во Дворец Независимости мы определим эту елочку. Ее надо поливать чаще. Вы угадали. Я очень люблю природу и деревья. Спасибо вам. Обязательно на самом видном месте во Дворце Независимости поставите подарок от детишек", - сказал глава государства.

Одна из юных пациенток от имени всех ребят пожелала Александру Лукашенко счастья, здоровья, успехов и удачи на выборах.

Глава государства также побывал в палате, где маленькие дети находятся вместе с их мамами. "С одной стороны, бедолаги мамы. Потому что переживают за больных детишек. Я знаю, что такое больной ребенок. Я человек не из пугливых, но, если ребенок у меня болел, - это катастрофа. Это не только стресс. Это вообще тяжелый случай для меня. Температура - все, я уже за ребенка переживал страшно", - поделился Александр Лукашенко.

Он положительно отметил тот факт, что есть возможность детям находиться в больнице вместе с родителями. И, конечно, поздравил всех маленьких пациентов с Новым годом, вручив подарки. В наборах в том числе плюшевые мишки и шоколадки.

"И вас с наступающим Новым годом. Желаю счастья, здоровья, чтобы были только одни успехи в работе", - бойко пожелал один из малышей.

"Спасибо. Если будут у меня успехи в работе, то у вас тоже будут", - ответил на это глава государства.

В числе пациентов был и Роман Когодовский. Страна помнит его героический поступок, когда он несколько лет назад во время пожара вынес из огня своего двухлетнего брата. Но потом уже медики героически боролись за жизнь Ромы.

"Как себя чувствуешь?" - спросил Президент.

"Нормально. Сейчас на обследование пришел", - ответил юноша.

Он регулярно проходит обследования, и врачи признаются, что для них он настоящий герой.