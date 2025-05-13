Дети из-за рубежа будут отдыхать в Беларуси

Дети из 10 стран приедут в Беларусь отдыхать и оздоравливаться. Президент подписал распоряжение о выделении денежных средств для организации отдыха 314 девочек и мальчиков. Гостей из Алжира, Египта, Индии, Китая, Лаоса, Мьянмы, Палестины, Кыргызстана, Узбекистана и Курской области России ждет летний лагерь "Зубренок". Во время пребывания в Беларуси дети пройдут медицинское обследование, получат необходимое санаторно-курортное лечение, посетят культурные мероприятия и знаковые исторические объекты в Минске и регионах. Напомним, детей из других государств приглашают на отдых и оздоровление в Беларусь ежегодно с 2017 года. За время действия программы оздоровительного туризма в нашей стране отдохнули и получили лечение более 2,5 тыс. детей из-за рубежа.