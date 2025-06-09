Дни Минска проходят в Казани

В Казани стартуют Дни Минска. В фокусе - укрепление делового сотрудничества и развитие туристического потенциала Беларуси и России. Открылся марафон тематических событий с возложения цветов к Вечному огню у мемориала Славы в парке Победы. В рамках Дней Минска также пройдут бизнес-форум, выставка-ярмарка и культурно-спортивная программа.

Татарстан со столицей Беларуси ведут активную партнерскую работу на протяжении десятилетий. Промышленность, IT-сфера, новейшие технологии в АПК - все это объединяет наши страны. Особый интерес у российский стороны к автобусам, троллейбусам и трамваям белорусского производства.