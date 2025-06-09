Дорожную разметку 9 июня нанесут на восьми участках дорог в Минске

Дорожную разметку 9 июня планируют нанести на восьми участках улично-дорожной сети Минска. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По данным КУП "СМЭП Мингорисполкома", в понедельник обновят дорожную разметку на улицах Небесная, Авиационная, Леонардо да Винчи, Свислочская, Дроздова, Каганца, Машиностроителей, а также на проспекте Пушкина.

ГАИ рекомендует автомобилистам учитывать данную информацию при выборе маршрута движения и быть внимательными на указанных участках дорог.