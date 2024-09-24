ДОСААФ Беларуси сможет обеспечить силовые структуры операторами БПЛА к 2026 году

ДОСААФ Беларуси к 2026 году сможет полностью обеспечить силовые структуры операторами БПЛА. 24 сентября об этом заявил глава ведомства Андрей Некрашевич на пленуме ДОСААФ стран СНГ. В Минске собрались руководители организаций из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана (подробности в видео).