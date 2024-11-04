ФОТО: МВД

В ДТП в Лиозненском районе погибли три человека. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло 18 ноября около 17:30. 43-летний водитель Renault двигался по автодороге Р109 Лиозно - Ореховск в Лиозненском районе. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ.