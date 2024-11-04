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ДТП в Лиозненском районе - погибли три человека

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ФОТО: МВД

В ДТП в Лиозненском районе погибли три человека. Об этом сообщили БЕЛТА в МВД.

ДТП произошло 18 ноября около 17:30. 43-летний водитель Renault двигался по автодороге Р109 Лиозно - Ореховск в Лиозненском районе. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ.

Водитель легкового автомобиля и два его пассажира (мужчина и женщина) погибли. Еще одна женщина доставлена в учреждение здравоохранения. Личности погибших устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ, МЧС и следственно-оперативная группа.

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