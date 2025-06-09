Двое полицейских были ранены в ходе протестов в Лос-Анджелесе

Двое полицейских были ранены в результате наезда мотоциклистов во время протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на подразделение местной полиции.

"Два мотоциклиста попытались прорвать оцепление на перекрестке Аламида и Темпл. В результате столкновения пострадали два офицера. Оба водителя задержаны. Медики оказывают помощь пострадавшим полицейским на месте", - следует из заявления правоохранительных органов, опубликованного в соцсети Х.

Рейд иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) по выявлению нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса 7 июня привел к столкновениям с протестующими. В тот же день губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом предупредил о возможности отказа штата от уплаты федеральных налогов в ответ на возможное значительное сокращение федерального финансирования со стороны администрации Трампа. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 8 июня сообщила, что в связи с протестами в город будут введены силы Национальной гвардии численностью 2 тыс. человек.

Также стало известно, что участники акции протеста перекрыли дороги и начали поджигать автомобили. Пожарные службы стараются добраться до мест возгораний, уточнили представители полиции. Власти признали этот протест несанкционированным.

Калифорния традиционно считается оплотом Демократической партии, и Трамп неоднократно критиковал ее. В мае он угрожал сократить финансирование штата из-за участия трансгендерного спортсмена в соревнованиях. Ранее администрация США уже аннулировала проекты по предотвращению наводнений на сумму $126,4 млн и критиковала действия властей Калифорнии в борьбе с лесными пожарами.

В день своей инаугурации 20 января Трамп в своей первой речи как 47-й президент пообещал немедленно прекратить приток нелегальных мигрантов в страну и начать процесс экстрадиции миллионов мигрантов. Он также объявил о введении общенационального режима чрезвычайной ситуации в связи с ситуацией на южной границе США.