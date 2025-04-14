Единственный центр селекции и биотехнологий открылся в Беларуси

Искусственно подсаживают эмбрионы (не из пробирки) около 300 телят в год. В хозяйстве "Литвиново" Брестской области разводят чистопородный мясной скот, занимаются сохранением генофонда редкой породы шароле и продают племенной молодняк, в том числе, за границу. Именно там расположен единственный в стране центр селекции и биотехнологий КРС. В научной лаборатории идут в ногу со временем и применяют новейшие технологии. А недавно хозяйство приросло и новой фермой.

Николай Жук, завцентром селекции и биотехнологий племенного хозяйства "Литвиново", кандидат сельскохозяйственных наук

Сейчас будем делать поиск эмбриона, который мы разморозили. Опять поместим в питательную среду и будем готовить для пересадки реципиенту, который у нас стоит в операционной.

Процесс тонкий и очень ответственный. Каждый этап - это выверенные действия, оборудование, среда. Самое главное - точная температура. Трансплантацией эмбрионов животных Николай Жук занимается вот уже 40 лет. Именно он вместе с другими молодыми учеными в 80-е впервые в стране вывели бычка Почина, который был получен искусственным способом.

Николай Жук, завцентром селекции и биотехнологий племенного хозяйства "Литвиново", кандидат сельскохозяйственных наук

Корова относится к одноплодным видам животного. В год мы от нее можем получить одного теленка. Нам нужно получить быка. Реально это получить очень сложно. 50 на 50. Но, используя метод трансплантации эмбрионов, мы гарантированно получаем от нее быка. Этот метод основан на получении от одного ценного животного много потомков.

Вот, например, от Люсии получили 56 качественных эмбрионов. 12 телят уже родились. И это только за полтора года. Кстати, хозяйство "Литвиново" создали здесь в 47-м году на базе усадьбы Шадурских. Тогда занимались разведением лошадей. Применяли искусственный метод еще с 50-х. Постепенно полностью перешли на высокопродуктивный крупный рогатый скот. А в 90-е открыли центр селекции и биотехнологии. Сейчас он единственный в стране. Здесь хранятся высокоценные доноры, от которых получают эмбрионы.

Там они находятся в жидком азоте при температуре -196 градусов. И в год на предприятии появляется около 300 телят. К слову, в прошлом году здесь построили новую селекционную ферму. Сейчас там содержится около 700 животных трех известных мясных пород. Лимузин, абердин-ангусская и самая малочисленная - шароле: всего 38 голов - это генофондное стадо.

Сергей Кондрасюк, гендиректор РСУП "Брестплемпредприятие"

Самая распространенная - абердин-ангусская и порода шароле. Те породы, из которых на сегодняшний день получают высококачественную мясную продукцию, особенно, как можно сегодня говорить, стейки. И по цене они довольно дорогие.

Рацион здесь у них самый обычный: животные не прихотливы. В основе - кукурузный силос и сенаж собственного производства. А среднесуточный привес - больше килограмма.

Сергей Кондрасюк, гендиректор РСУП "Брестплемпредприятие"

В Брестской области племенным скотоводством мясного направления занимаются 6 хозяйств. Мы подпитываемся оттуда племенным молодняком. Потом поставляем им, чтобы не было родственного скрещивания. И, естественно, они улучшаются по мясным качествам, скорости роста, среднесуточным привесам.

Отсюда животные "уезжают" не только в разные уголки Беларуси. Покупает их Таджикистан и Грузия.