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14 октября - Всемирный день стандартизации

14 октября Беларусь отмечает День стандартизации.

В нашей стране только в 2024 году утверждено 614 государственных стандартов. А уровень гармонизации с международными требованиями превысил 60 %. Госты и СТБ лежат в основе качества и конкурентоспособности продукции и услуг. Чем прогрессивнее уровень их требований, тем лучше для экономики.

Наша страна активно участвовала в формировании "Глобальной повестки - 2030", и белорусская стандартизация нацелена на поддержку ее реализации.

В этом году предусмотрена разработка 80 стандартов в области охраны окружающей среды, качества воды, переработки вторсырья. Всего же фонд действующих в Беларуси госстандартов насчитывает около 32 тысяч документов.

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