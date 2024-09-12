14 октября - Всемирный день стандартизации

В нашей стране только в 2024 году утверждено 614 государственных стандартов. А уровень гармонизации с международными требованиями превысил 60 %. Госты и СТБ лежат в основе качества и конкурентоспособности продукции и услуг. Чем прогрессивнее уровень их требований, тем лучше для экономики.